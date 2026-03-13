Doppio appuntamento da non perdere nel mese di marzo all' ex Bar Cristina

Nel mese di marzo, l'ex Bar Cristina in via Manfredi nel centro storico di Cesena ospiterà due eventi imperdibili. La location, situata nel cuore della città, sarà teatro di due appuntamenti che attireranno l'attenzione dei residenti e dei visitatori. Entrambi gli incontri sono stati annunciati e si svolgeranno nel locale, che si prepara ad accogliere un pubblico variopinto.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Doppio appuntamento da non perdere nel mese di marzo all'ex Bar Cristina in via Manfredi nel centro storico di Cesena. Si parte questa domenica, 15 marzo, con "Free Wall" - una collettiva lampo di pittori della zona, nomi noti e qualche emergente, molto interessante anche perché accompagnata da un open mic di poesia che vedrà passare sul piccolo palco più di trenta lettori che condivideranno 2-3 brani a testa. Pareti libere, quindi, e microfono aperto per portare testimonianze artistiche a 360 gradi. Lunedì 30 marzo, invece, si svolgerà una festa speciale in galleria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati 5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di marzoSono ancora molte le mostre a Milano e dintorni che vale assolutamente la pena di visitare a marzo anche durante il weekend. 5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di febbraioL’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento.