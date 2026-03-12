Un uomo ha preso di mira una sinagoga nella periferia di Detroit, nel Michigan, con un veicolo, colpendo l’ingresso e poi aprendo il fuoco. Durante l’attacco, sono stati sparati colpi contro il veicolo, e l’assalitore è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Nessuno tra i presenti è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.

Un attacco terroristico ha colpito la periferia di Detroit, nel Michigan, dove un uomo ha guidato il proprio veicolo contro l’ingresso del Temple of Israel prima di aprire il fuoco. L’aggressore è stato neutralizzato dalle forze dell’ordine, lasciando sul campo solo un agente ferito dal suo stesso mezzo d’assalto. La sinagoga, che ospita una delle più grandi comunità ebraiche riformate degli Stati Uniti e una scuola materna, è stata messa in sicurezza grazie a un massiccio dispiegamento di oltre cento mezzi di polizia. La dinamica dello scontro e la risposta operativa. L’auto utilizzata come arma era caricata con mortai, dettaglio che ha immediatamente innalzato il livello di allerta tra i presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco alla sinagoga: mortai sul veicolo, assalitore ucciso

Articoli correlati

Leggi anche: Sparatoria in una sinagoga (con scuola) del Michigan: “Assalitore ucciso dalle forze dell’ordine”

Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitoreNel 2018 la strage alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh a opera di un suprematista bianco.

Tutti gli aggiornamenti su Attacco alla sinagoga mortai sul...

USA Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spariL'incubo di attentati negli Stati Uniti, in rappresaglia all'attacco di Washington e Israele contro l'Iran, si è concretizzato nell'attacco ad una sinagoga nell'area di Detroit, in Michigan. bluewin.ch

Sparatoria in Michigan, l'assalitore della sinagoga è stato uccisoFerito un agente colpito dal veicolo. L'auto era piena di mortai ... msn.com