Comasco allerta meteo fino a domenica | ciclone di San Valentino con venti a 70 km h e piogge in arrivo

Il maltempo si abbatte sul Comasco. Venti forti, che soffiano fino a 70 kmh, e piogge intense hanno portato l’allerta meteo che durerà fino a domenica. Le strade sono bagnate e molti si preparano a resistere alle condizioni difficili, mentre le autorità invitano alla prudenza.

Il Comasco è nel mirino del maltempo, con un ciclone di San Valentino che porta venti raffiche fino a 70 kmh e un’allerta meteo che si estende fino a domenica 15 febbraio. Le condizioni instabili, già in atto da settimane sull’Italia, peggioreranno nel fine settimana, con piogge, nevicate alpine e venti sostenuti che interesseranno l’intera regione. La situazione meteorologica nel Comasco si è rapidamente deteriorata nelle ultime ore, con l’avvicinarsi di un nuovo vortice depressionario che sta investendo il Nord Italia. Secondo le previsioni di 3B Meteo, il fine settimana sarà caratterizzato da un’intensificazione delle precipitazioni e da venti forti, con raffiche che potranno superare i 70 kmh.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo non dà tregua nel Comasco.

Maltempo senza tregua nel Comasco: ciclone di San Valentino e vento forte, raffiche fino a 70 km/hNel fine settimana attese raffiche fino a 70 km/h anche nel Comasco, con allerta vento e condizioni meteo instabili ... quicomo.it

Nuvole, piogge e vento: settimana instabile nel Comasco, le previsioniCorrenti atlantiche sull’Italia portano tempo variabile, piogge frequenti e vento a tratti sostenuto, con temperature sopra la media stagionale ... quicomo.it

