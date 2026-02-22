Sal Da Vinci il tour 2026 si apre all’Arena Flegrea di Napoli

Sal Da Vinci ha annunciato l’inizio del suo tour 2026, che si aprirà con due concerti all’Arena Flegrea di Napoli, attirando molti fan. La scelta della location nasce dall’affetto del cantante per la città e dalla grande richiesta di biglietti. Gli spettacoli promettono di coinvolgere il pubblico con una scaletta ricca di successi e nuove canzoni. L’evento rappresenta un momento importante per l’artista e i suoi sostenitori.