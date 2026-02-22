Sal Da Vinci il tour 2026 si apre all’Arena Flegrea di Napoli
Sal Da Vinci ha annunciato l’inizio del suo tour 2026, che si aprirà con due concerti all’Arena Flegrea di Napoli, attirando molti fan. La scelta della location nasce dall’affetto del cantante per la città e dalla grande richiesta di biglietti. Gli spettacoli promettono di coinvolgere il pubblico con una scaletta ricca di successi e nuove canzoni. L’evento rappresenta un momento importante per l’artista e i suoi sostenitori.
Il tour 2026 di Sal Da Vinci si apre con due concerti eventi all’Arena Flegrea di Napoli, i biglietti. Sal Da Vinci, tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, torna sul palco dell’Ariston a 17 anni dalla sua ultima partecipazione con Per sempre sì, brano che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico. La canzone, espressione della maturità di un performer a tutto tondo con oltre quarant’anni di carriera, mette al centro l’amore e la promessa più importante della vita: il racconto di due persone che continuano a scegliersi, nonostante tutto. Un amore inteso come scelta quotidiana nella sua forma più pura, un filo invisibile che unisce due persone nel tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Sal Da Vinci, due date evento all’Arena Flegrea per celebrare il 50° anniversario del suo debuttoSal Da Vinci ha annunciato due date speciali all’Arena Flegrea per festeggiare i 50 anni dal suo debutto musicale.
Sal Da Vinci annuncia il tour nei teatri per l’autunno 2026, i bigliettiSal Da Vinci torna sui palcoscenici italiani con il suo atteso tour autunnale del 2026.
Sal da Vinci con il pubblico di Napoli
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Il testo della canzone; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: una storia che arriva da lontano; Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con Per sempre sì: testo e significato; Sal da Vinci, in amore come nella musica non si scappa al primo temporale.
Sal Da Vinci. Canto la mia promessa sul palco di SanremoLa carica di Sal Da Vinci si abbatte sul Festival di Sanremo. Tra qualche ora il cantante salirà sul palco dell’Ariston per proporre il ... iltempo.it
Sanremo, Sal Da Vinci: ho atteso 17 anni per tornare, non me lo aspettavoPer sempre sì parla della consacrazione di un amore Milano, 22 feb. (askanews) - Sal Da Vinci, tra i protagonisti della 76 edizione del Festival di Sanremo, torna sul palco dell'Ariston a 17 anni da ... msn.com
Capo Plaza 30 Luglio 2026 Arena Flegrea - Napoli Biglietti disponibili presso la nostra agenzia o acquistabili sul nostro sito web IL BOTTEGHINO Per qualsiasi informazione potete contattarci su WhatsApp al seguente numero di cellulare: 0815564 - facebook.com facebook
Nella notte avvertita una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in area flegrea. Epicentro nei Campi Flegrei, ipocentro a 4 km di profondità. Dati INGV. x.com