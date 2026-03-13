Dopo gli occhi spaccanti di Raoul Bova i festini bilaterali di Elettra Lamborghini | anche la cantante registra il marchio con la frase cult di Sanremo 2026

Dopo le polemiche sugli “occhi spaccanti” di Raoul Bova, Elettra Lamborghini ha registrato il marchio con la frase diventata un tormentone di Sanremo 2026. La cantante, in gara con il brano “Voilà”, ha condiviso sui social le sue difficoltà con l’insonnia, attirando l’attenzione anche durante la sua performance sul palco dell’Ariston. La frase è ora protetta come marchio, trasformando un meme in un elemento commerciale.

Dal meme al marchio. Elettra Lamborghini durante “ Sanremo 2026?, in gara con il brano “ Voilà “, ha reso virale i suoi problemi con l’insonnia parlandone sui social e pure sul palco dell’Ariston. Tutta colpa degli ormai famosi “festini bilaterali ” che ha deciso di trasformare in un’operazione di branding. Lo scorso 3 marzo, tre giorni dopo la fine della kermesse, secondo i documenti depositati all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la cantante ha presentato la domanda di registrazione per il marchio verbale “Festini bilaterali”, destinato a una vasta quantità di prodotti e servizi: dai cosmetici ai capi di abbigliamento, dalla musica digitale ai dispositivi elettronici, fino all’organizzazione di eventi di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

