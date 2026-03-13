Donnet firma utili record e guarda a Mps

L’amministratore delegato di Generali ha annunciato che nel 2025 l’azienda ha registrato utili per 4,3 miliardi di euro, superando le stime e aumentando il dividendo del 14,7%. Dopo l’operazione tra Montepaschi e Mediobanca, ha dichiarato che sarebbe disposto a rimpatriare in Italia i risparmi di Mps attualmente gestiti da Axa.

L’ad francese di Generali chiude il 2025 con profitti a 4,3 miliardi, incrementa il dividendo del 14,7% (sopra le attese) e rilancia, dopo l’operazione Montepaschi-Mediobanca: «Saremo felici di rimpatriare in Italia i risparmi di Mps oggi affidati ad Axa». Ci sono bilanci che si limitano a raccontare come è andato l’anno. E poi ci sono quelli che, oltre ai conti, mandano messaggi. Il 2025 di Assicurazioni Generali appartiene alla seconda categoria. Perché mentre il Leone di Trieste sfodera numeri da record, l’amministratore delegato Philippe Donnet prende le misure come appartenenti al gruppo Mps. Partiamo dai numeri, che sono quelli che alla fine contano davvero. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Donnet firma utili record e guarda a Mps Articoli correlati Banca Mps vola nel futuro. Utili record, nuovi mercati. Meloni: Governo fuoriFino a non troppi anni fa, la prospettiva era limitata a una dimensione di àmbito regionale, nella migliore delle ipotesi. Mps: 2025 da record con utili a 2,75 miliardi, nonostante calo margini e tassi di interesse.Monte dei Paschi di Siena chiude il 2025 con un utile netto di 2,75 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente, nonostante un calo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Donnet firma Argomenti discussi: Generali, Donnet: risultati record nel 2025 e dividendo in crescita per gli azionisti. Generali, utile 2025 record a 4,3 miliardi. Il ceo Donnet: possibili candidati in Mps al posto di AxaLa cedola sale a 1,64 euro. Il risultato netto +14,5% con premi saliti a 98,1 miliardi (+3,6%). La raccolta netta vita a 13,5 miliardi, la più alta d’Europa. Il titolo sale in borsa. Donnet: dosponib ... milanofinanza.it Utili record per Generali: il «manifesto» di Donnet per l'assemblea del 24 aprileA poco più di un mese dall’intricata assemblea del 24 aprile a Trieste che dovrà sancire il rinnovo del cda, Generali ha presentato ieri utili netti record a 3,8 miliardi di euro (+5,4%), il dato più ... avvenire.it