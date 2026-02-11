Mps | 2025 da record con utili a 2,75 miliardi nonostante calo margini e tassi di interesse

Monte dei Paschi di Siena chiude il 2025 con un utile record di 2,75 miliardi di euro. L’istituto bancario ha visto crescere i profitti rispetto all’anno precedente, nonostante un calo dei margini di intermediazione e dei tassi di interesse.

Monte dei Paschi di Siena chiude il 2025 con un utile netto di 2,75 miliardi di euro, in crescita rispetto all'anno precedente, nonostante un calo del margine di intermediazione primario e dei tassi di interesse. I risultati preliminari dell'istituto senese, comunicati il 10 febbraio 2026, evidenziano un miglioramento della redditività e una solida posizione patrimoniale, con un Common Equity Tier 1 Ratio al 16,2%. L'istituto di Siena ha comunicato i risultati finanziari preliminari relativi all'esercizio 2025, delineando un quadro complesso ma sostanzialmente positivo. Il margine di intermediazione primario, una misura chiave della redditività bancaria, si è attestato a 3,77 miliardi di euro, segnando una diminuzione dell'1,4% rispetto ai 3,82 miliardi registrati nel 2024.

UniCredit ha chiuso il 2025 con un utile storico di 10,6 miliardi di euro.

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse ufficiali negli Stati Uniti invariati, confermando i livelli già previsti.

