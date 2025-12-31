Donna investita davanti all' ospedale | è in gravi condizioni

Nella serata del 30 dicembre, in via Montereale davanti all'ospedale civile Santa Maria degli Angeli, una donna è stata investita. Attualmente si trova in gravi condizioni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sullo stato di salute della vittima. Aggiornamenti più dettagliati saranno forniti nelle prossime ore.

Incidente nella serata del 30 dicembre in via Montereale, davanti all'ospedale civile Santa Maria degli Angeli. Una donna di 86 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali è stata investita da una Peugeot guidata da una ragazza di 22 anni. La donna è stata subito soccorsa e si trova ora in.

