Una donna di 86 anni è stata travolta e uccisa a Roma, in viale Parioli 73, mentre attraversava la strada. Alla guida dell’automobile che l’ha travolta, una Fiat Panda, c’era una donna di 70 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Roma Capitale del II gruppo. Si indaga per omicidio stradale. Con la morte della 86enne sale a 114 il bilancio delle vittime sulle strade di Roma. Nella mattina di Natale, lungo via Aurelia, un motociclista di 49 anni, di nome Giuliano Falcioni, è morto in un incidente in cui aveva perso il controllo del mezzo. Nella capitale individuata donna che ha investito rider. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Donna di 86 anni investita e uccisa da un’auto a Roma, alla guida una 70enne

Leggi anche: Anziana di 86 anni uccisa e investita a Roma mentre attraversava la strada: alla guida una 70enne

Leggi anche: Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Roma, investita da un'auto mentre attraversa la strada: 86enne muore ai Parioli; Investita da un'auto, muore una 86enne a Roma; DONNA DI 61 ANNI INVESTITA DA UN FURGONE LUNGO VIA ROCCO CARABBA. LE SUE CONDIZIONI SONO PREOCCUPANTI; FESTA DI NATALE PER GLI OSPITI DI VILLA DEL CARMINE A SCOPPITO. ANIMAZIONE TOMBOLATA E GIOIA PER GLI 86 ANNI DI NONNA ENRICHETTA.

Investita mentre attraversa la strada, muore donna di 86 anni - Incidente mortale nella mattina di oggi a Roma, nel quartiere Parioli, dove una donna di 86 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. rainews.it