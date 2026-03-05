Cuore arrivato danneggiato al Monaldi il 28 aprile a Bari nuovi esami sui due organi

Il cuore del bambino deceduto è arrivato danneggiato al Monaldi. Il 28 aprile a Bari sono stati programmati nuovi esami su entrambi gli organi coinvolti. Le autorità sanitarie continuano a svolgere approfondimenti sulla morte di Domenico, che è avvenuta dopo il trapianto di cuore presso l’ospedale napoletano. Le verifiche sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda.

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico. Il 28 aprile al Policlinico di Bari saranno analizzati sia il cuore malato espiantato sia quello donato e arrivato danneggiato al Monaldi. Intanto emerge una lettera del personale su un "clima tossico" in reparto Proseguono gli accertamenti sulla morte di Domenico, il bambino deceduto dopo il trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Un nuovo passaggio dell’inchiesta è fissato per il 28 aprile, quando al Policlinico di Bari saranno effettuati ulteriori esami sui due organi prelevati durante l’autopsia: il cuore malato espiantato al piccolo e quello donato, arrivato danneggiato in ospedale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Trapianto col cuore bruciato: si indaga sui tempi dell’intervento al bimbo al Monaldi e sul box usato per trasporto organiLe tempistiche dell'operazione al "Monaldi" e le caratteristiche del contenitore usato per il trasporto del cuore sono sotto indagine della Procura...

Caso Monaldi, trapianto pediatrico con cuore danneggiato: sospesi due chirurghiLa decisione è stata assunta dal direttore generale dell’azienda ospedaliera, Anna Iervolino, a seguito degli audit interni avviati dai vertici...

Cuore danneggiato durante il trasporto: ricostruzione del caso di Domenico a NapoliLa storia del trapianto andato male: dal prelievo a Bolzano al decesso del piccolo Domenico il 21 febbraio, con accertamenti in corso sul trasporto dell'organo ... notizie.it

Napoli, bambino morto dopo trapianto con cuore danneggiato: ecco dove e quando si terranno i funeraliA Nola i funerali del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto con cuore 'bruciato'; l’autopsia e le perizie chiariranno le circostanze della tragedia. notizie.it

la Repubblica. . “È arrivato il momento di piangere Domenico. Poi ricominciamo a combattere per ottenere giustizia”, ha detto Patrizia Mercolino, la mamma del bambino morto a due anni e mezzo dopo il trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco d - facebook.com facebook