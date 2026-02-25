A Cesena alleanza fra Avis e Confcommercio per promuovere la cultura della donazione del sangue

A questa iniziativa seguirà, nelle prossime settimane, un nuovo appuntamento che vedrà lo staff di Avis tornare alla sede di Confcommercio con un’ambulanza attrezzata Si rafforza l’alleanza fra Avis Cesena e Confcommercio cesenate. Nei giorni scorsi una delegazione dell’associazione dei volontari del sangue, composta dal presidente Gualtiero Giunchi e dai medici Paola Pieri e Andrea Mazzoli, si è recata nella sede dell’organizzazione imprenditoriale per un incontro con i dirigenti e il personale allo scopo di sensibilizzarli sulla cultura del dono e della solidarietà, ma anche di fornire informazioni pratiche sulla donazione del sangue. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. San Mauro piange il suo "maestro" di calcio: addio a William Barducci, l'uomo che ha cresciuto generazioni di giovani atleti . 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Ministero Istruzione e Avis firmano accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti con focus sull’Educazione civicaIl Ministero dell'Istruzione e Avis hanno firmato un accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti, integrando questa tematica nell'ambito dell'Educazione civica.

Torna la campagna di FIDAS Intercral “Io dono. E tu?” per promuovere la donazione del sangueFIDAS Intercral Parma Odv lancia di nuovo la campagna “Io dono.

Argomenti discussi: CESENA: Ristorazione, patto per il futuro tra Orogel e Confcommercio; Orogel e Confcommercio Cesenate, un’alleanza a portata di chef -; Siglato un patto per innovare il mondo della ristorazione: Il cuoco oggi è come un ingegnere della cucina; Emergenza casa, affitti cari e troppi sfratti.

Alleanza Verdi e Sinistra Forlì-Cesena contro il DDL Bongiorno https://sestopotere.com/alleanza-verdi-e-sinistra-forli-cesena-contro-il-ddl-bongiorno/ - facebook.com facebook