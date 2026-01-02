Nel giorno della festa della Befana l' evento dei vigili del fuoco con Pompieropoli

Il 6 gennaio a Rimini si svolge l’evento dei Vigili del Fuoco con “Pompieropoli”, una iniziativa dedicata alla festa della Befana. Un’occasione per i bambini di scoprire il mondo dei pompieri attraverso un percorso ludico-educativo. L’evento offre un momento di svago e apprendimento, permettendo ai più piccoli di vivere un’esperienza coinvolgente in compagnia dei Vigili del Fuoco, in un contesto sicuro e pensato per loro.

Il 6 gennaio, la tradizionale festa della Befana a Rimini si trasforma in un evento ricco di adrenalina in particolare per i bambini che potranno diventare "pompieri per un giorno" e vivere una mattinata con i Vigili del Fuoco grazie a "Pompieropoli", un percorso ludico-educativo allestito con la.

Eventi Befana 2026 in Italia: un viaggio tra magia, tradizioni e meraviglia - Falò, cortei storici, mercatini e spettacoli: la Befana attraversa l’Italia regalando tradizioni autentiche, eventi unici e la magia dell’evento che “tutte le feste porta via” ... siviaggia.it

La Befana dei pompierini, martedì 6 gennaio in piazza Malatesta - Martedì 6 gennaio, la tradizionale festa della Befana a Rimini (piazza Malatesta dalle 9 alle 13, ingresso libero) si trasforma in un evento ricco di ... chiamamicitta.it

