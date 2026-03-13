Tre ecografi di ultima generazione sono stati consegnati al reparto di Chirurgia, Urologia e Senologia dell’ospedale Predabissi di Vizzolo. Le donazioni sono state effettuate da un gruppo di benefattori locali, che hanno scelto di sostenere le strutture sanitarie del territorio con strumenti moderni e affidabili. La consegna è avvenuta in una cerimonia presso l’ospedale, alla presenza dei rappresentanti delle strutture coinvolte.

Strumenti di ultima generazione, per effettuare controlli scrupolosi e dettagliati. Tre nuovi ecografi sono stati donati ad altrettanti reparti dell’ ospedale Predabissi di Vizzolo: Chirurgia, Urologia e Senologia. Capofila del progetto che ha permesso di acquistare gli apparecchi, e cederli al nosocomio di via Pandina, è l’associazione Salute ma non Solo, che promuove rassegne teatrali, nell’auditorium comunale di Vizzolo Predabissi e in collaborazione con Auser, per raccogliere fondi a sostegno dell’Azienda sanitaria di Melegnano e della Martesana. Alle somme così raccolte si sono unite ulteriori donazioni in arrivo dal Rotary club Borromeo Brivio Sforza e dell’associazione Corti&Rossi di Melegnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donati tre ecografi al Predabissi: "Territorio solidale e generoso"

