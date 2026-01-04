Befana in Pediatria | oltre 1000 giocattoli donati grazie al contributo di Lego e alla cena solidale della Fondazione Super Sud e Banco Alimentare Campania

La tradizione della Befana si è rinnovata anche quest’anno in Pediatria, con oltre 1.000 giocattoli donati da volontari e donatori, tra cui Lego. L’evento, supportato dalla cena solidale organizzata da Fondazione Super Sud e Banco Alimentare Campania, ha coinvolto circa 250 persone, contribuendo a portare un sorriso ai bambini in trattamento. Un gesto di solidarietà che rafforza il senso di comunità e attenzione verso i più piccoli.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.