Befana in Pediatria | oltre 1000 giocattoli donati grazie al contributo di Lego e alla cena solidale della Fondazione Super Sud e Banco Alimentare Campania
La tradizione della Befana si è rinnovata anche quest’anno in Pediatria, con oltre 1.000 giocattoli donati da volontari e donatori, tra cui Lego. L’evento, supportato dalla cena solidale organizzata da Fondazione Super Sud e Banco Alimentare Campania, ha coinvolto circa 250 persone, contribuendo a portare un sorriso ai bambini in trattamento. Un gesto di solidarietà che rafforza il senso di comunità e attenzione verso i più piccoli.
Circa 250 persone e oltre 1000 giocattoli donati, grazie anche al contributo di Lego, alla cena solidale organizzata da Fondazione Super Sud e Banco Alimentare Campania. Una befana con il sorriso per i piccoli pazienti degli ospedali pediatrici della Campania ai quali saranno donati i giocattoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
