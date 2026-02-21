670.000 Farmaci Donati | Cresce l’Italia Solidale +8% Richieste

L’Italia ha raccolto oltre 670.000 confezioni di farmaci durante la 26ª Giornata di Raccolta, un incremento dell’8% rispetto all’anno scorso. La causa di questa crescita risiede nell’aumento delle richieste da parte di persone in difficoltà, che ora trovano più facilmente medicine gratuite nelle farmacie coinvolte. Quest’anno, più di 1.200 farmacie hanno aderito all’iniziativa del Banco Farmaceutico, contribuendo a distribuire medicine di cui molti avevano urgente bisogno. La campagna si conclude con un risultato record.

Malnate e Varese unite: farmaci donati per oltre 7.000€ a chi ne ha bisogno, contro spreco e per assistenza sanitaria.

