Don Torreggiani | comunità in attesa per l’addio

Le comunità parrocchiali del Vicariato dell’Alto Appennino reggiano sono in attesa di conoscere le decisioni riguardo all’addio di Don Torreggiani. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti e i fedeli, che si preparano a vivere un momento di cambiamento. Mentre si aspettano aggiornamenti ufficiali, si continuano a discutere le possibili conseguenze per il territorio e le attività religiose locali.

Le comunità parrocchiali del Vicariato dell'Alto Appennino reggiano sono in attesa di conoscere la data del funerale del parroco don Piergiorgio Torreggiani, deceduto tragicamente lunedì scorso a seguito incidente stradale, in questo periodo di quaresima continuano ad incontrarsi per momenti di ricordi e preghiera. Oggi pomeriggio nella parrocchia di Collagna sarà eseguita la Via Crucis, già programmata dal compianto parroco, e a seguire la Santa Messa in cui verrà ricordato don Torreggiani. Ad oggi non si conosce ancora la data del funerale di don Piergiorgio che, probabilmente, slitterà alla settimana prossima in quanto, nonostante la...