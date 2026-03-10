Un incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla strada Cispadana, vicino a Boretto, intorno alle 15. Un'auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata frontalmente contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. La vettura coinvolta nel sinistro è una Fiat, mentre il camion è di un'azienda di trasporti locale. Nell'impatto ha perso la vita il conducente dell'auto.

Ha invaso la corsia opposta mentre, verso le 15 di ieri pomeriggio, stava percorrendo la strada Cispadana, alle porte di Boretto, schiantandosi frontalmente contro un camion che arrivava dalla direzione opposta. Le sue condizioni sono apparse da subito piuttosto gravi, con un peggioramento che è sopraggiunto poco dopo l’arrivo in elicottero all’ ospedale Maggiore di Parma. E per don Piergiorgio Torreggiani, 74 anni, originario di Meletole di Castelnovo Sotto ma attualmente parroco all’Unità pastorale di Ventasso, sul Crinale reggiano, non c’è stato nulla da fare. È deceduto nel tardo pomeriggio all’ospedale Maggiore di Parma. In breve tempo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro con un tir: addio a don Torreggiani

