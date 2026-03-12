In un piccolo paese dell’Appennino, la comunità si riunisce in preghiera e si stringe nel dolore per la scomparsa di don Piergiorgio Torreggiani, sacerdote molto stimato. La notizia della sua morte ha suscitato lacrime e commozione tra i fedeli, che hanno espresso il loro cordoglio con momenti di raccoglimento e preghiere collettive. La comunità si prepara a ricordarlo in vari momenti di lutto.

La montagna piange e prega per la perdita del suo ‘pastore’ Don Piergiorgio Torreggiani morto tragicamente lunedì scorso in un incidente stradale mentre dai suo luoghi familiari della bassa stava tornando a casa a Collagna, vicariato dell’ Alto Appennino Reggiano che lui stesso ha aveva scelto quattro anni fa per amore della semplice al centro della natura. In alcune chiese, come Acquabona, Collagna e altre, i parrocchiani si sono ritrovati per la recita del Santo Rosario di suffragio con la presenza di alcuni sacerdoti del Vicariato Alto Appennino. Anche ieri pomeriggio nella chiesa di Collagna, oltre al Rosario, è stata anche concelebrata, nella sua chiesa, la Santa Messa per Don Piergiorgio con Mons Giovanni Costi e don Giancarlo Pergreffi assistiti dall’accolito Valdo Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Preghiere e lacrime in Appennino. Dolore per don Torreggiani

