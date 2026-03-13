La prima serata del 12 marzo ha affermarsi la fiction Rai1 con una netta vittoria di pubblico. Il programma ‘Don Matteo 15’, interpretato da Raoul Bova e Nino Frassica, ha raggiunto il 20,7% di share, fissando allo schermo 3.465.000 telespettatori. Nella fascia access prime time, i game show hanno dominato la classifica con numeri elevati. ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha attirato 4.819.000 persone, mentre ‘Affari Tuoi’ sulla stessa rete ha raccolto 4.806.000 telespettatori. La competizione televisiva si è estesa anche ad altri canali, dove seriali stranieri e programmi di intrattenimento hanno cercato di ritagliarsi uno spazio nel palinsesto nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Matteo trionfa: 3,4 milioni di spettatori e il 20,7%

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Una selezione di notizie su Don Matteo

Discussioni sull' argomento Don Matteo vince la prima serata, tra 'Affari Tuoi' e 'La Ruota' è testa a testa; Ascolti tv ieri (5 marzo): Raoul Bova travolge Checco Zalone, De Martino e Scotti sono pari, Belén Rodriguez va giù; Ascolti tv del 5 marzo, Don Matteo è tornato e si scontra con Checco Zalone; Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince prima serata con il 20,7%.

Don Matteo vince la prima serata, tra 'Affari Tuoi' e 'La Ruota' è testa a testaNell' access prime time sulla rete ammiraglia Rai 'Cinque Minuti' è stato seguito da 4.461.000 telespettatori (22,2%). Testa a testa tra 'Affari Tuoi', che su Rai1 ha totalizzato 5.033.000 ... adnkronos.com

Quando si lavora tanto è importante prendersi il giusto tempo per una meritata pausa. Lo sa bene la squadra di registi, che ogni giorno si impegna perché tutta questa grande macchina che è #DonMatteo funzioni al suo meglio. E sì, anche le pause, spesso so - facebook.com facebook

E non con poca ansia si chiude anche questa nona puntata. Che cosa ne sarà di Maria E di Caterina e i #Mezzanottini Tante incognite che troveranno una risposta solo giovedì prossimo con il finale di stagione di #DonMatteo15... Non mancate x.com