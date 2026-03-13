Ascolti TV di giovedì 12 Marzo 2026 | Don Matteo 15 Trionfa in Prime Time

Giovedì 12 marzo 2026, Don Matteo 15 ha riscosso un grande successo in prima serata su Rai1, attirando 3.465.000 spettatori e raggiungendo il 20% di share. La serie si conferma tra i programmi più seguiti in questa fascia oraria, confermando la sua popolarità tra il pubblico televisivo. I dati di ascolto sono stati diffusi ufficialmente dalla rete.

Don Matteo 15 su Rai1 ha catturato 3.465.000 spettatori con il 20.7% di share nella serata di giovedì 12 marzo 2026. Forbidden Fruit su Canale5 ha seguito con 1.987.000 telespettatori e il 14.1%. Rai3 con Splendida Cornice ha registrato 1.

