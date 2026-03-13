Don Diana | dalla messa mai celebrata ai ricordi di scout e associazioni

Il 19 marzo si è svolta una giornata dedicata al ricordo di don Giuseppe Diana, ucciso 32 anni fa dal clan dei Casalesi, e alle vittime innocenti della criminalità organizzata. Durante l’evento sono state ricordate le iniziative organizzate da scout e associazioni, mentre una messa, mai celebrata finora, è stata annunciata come parte delle commemorazioni. La giornata ha visto coinvolgimento di diverse realtà locali e testimonianze di vari partecipanti.

Una giornata ricca di iniziative il 19 marzo, giorno in cui si ricorda l'omicidio da parte del clan dei Casalesi di don Giuseppe Diana – 32esimo anniversario – ma anche tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. Ad organizzarle il Comitato don Peppe Diana. Si parte alle 7.30 di mattina con la consueta messa che don Diana non riuscì a celebrare quel 19 marzo del 1994, ma che ogni anno, nella Chiesa San Nicola di Bari, viene affollata da laici e religiosi "perché nulla è stato invano". Alle ore 8.45, in segno di riconoscenza, sarà portato un fiore sulla tomba di don Peppe e di tutte le vittime innocenti che riposano nel Cimitero di Casal di Principe.