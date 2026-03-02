Mese della legalità in memoria di don Diana ai Salesiani

Durante il mese dedicato alla legalità, presso i Salesiani si ricordano don Peppino Diana con due rappresentanti di spicco della magistratura italiana. L’iniziativa si concentra sul valore della legalità e coinvolge figure di rilievo nel settore giudiziario. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di don Diana attraverso incontri pubblici e confronti con esperti del diritto.

Un mese dedicato alla legalità e alla memoria di don Peppino Diana con due ospiti di primo piano della magistratura italiana. Domani, martedì 3 marzo, il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, incontrerà gli studenti dei licei salesiani di Caserta nel teatro dell'istituto di via Roma, nel capoluogo di provincia.