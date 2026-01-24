A Lesina parte il Messa Bus | don Luca e gli scout accompagnano in Chiesa i più deboli

A Lesina prende avvio il servizio Messa Bus, promosso dalla Parrocchia Maria Santissima Annunziata. Guidato da don Luca Di Domenico, il progetto prevede l’accompagnamento dei più deboli in chiesa, grazie alla collaborazione degli scout. Un’iniziativa che mira a favorire l’accesso alla comunità religiosa per chi ha difficoltà di mobilità, rafforzando il senso di solidarietà e vicinanza tra i cittadini.

Il servizio sarà attivo da domenica primo febbraio, grazie alla fattiva collaborazione del Gruppo scout Lesina 1. “Dopo un’accurata analisi del territorio, la nostra comunità parrocchiale, accogliendo le problematiche emerse, ha deciso di mettere a disposizione questo ulteriore servizio, che sicuramente gioverà alla vita spirituale di molte persone soprattutto anziane che per diverse cause fanno fatica a raggiungere la Chiesa per la celebrazione della Santa Messa delle 10”, spiega don Luca Di Domenico, parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata di Lesina. Sacerdote dotato di grandi capacità umane e spirituali spese in favore del popolo a lui affidato, anche questa volta non lascia indietro nessuno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Da Don Matteo a Blanca: il re delle serie televisive Luca Bernabei tra gli speaker del Tedx Forlì

Leggi anche: La nuova vita di don Luca Favarin dopo aver lasciato la Chiesa: «Sto con una donna per la prima volta e voglio un figlio. La fede? C’è ancora»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Seconda tappa alla Grotta di San Michele, vicino a Cagnano Varano, dopo aver circumpedalato sul versante di terra occidentale parte dell’omonimo lago che invero è una laguna, d’origine e orografia completamente diversa da quella di Lesina. Larga, relativ - facebook.com facebook