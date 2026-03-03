WWE | Come ha reagito il Judgment Day alla sconfitta di Dominik Mysterio

Il regno di Dominik Mysterio come campione intercontinentale è giunto al termine, e il gruppo Judgment Day ha mostrato il proprio disappunto dopo la sconfitta. La notizia ha fatto rapidamente il giro: il team non ha nascosto il proprio scontento, mentre il protagonista, Dominik Mysterio, ha perso il titolo. La sconfitta si è verificata durante un recente incontro, attirando l’attenzione dei fan.

Il regno di Dominik Mysterio come campione intercontinentale è ufficialmente finito, e il Judgment Day non è proprio entusiasta di parlarne. Dopo che Penta ha sconfitto Mysterio nell'episodio del 2 marzo di Monday Night RAW conquistando il titolo IC, l'attenzione si è rapidamente spostata su come avrebbe reagito la fazione. La sconfitta ha segnato la fine del secondo regno di Dominik come campione, e il finale non ha esattamente gridato all'unità all'interno di Judgment Day. Durante la fase finale dell'incontro, Mysterio ha chiesto aiuto a JD McDonagh a bordo ring. Quando McDonagh si è mosso per intervenire, Finn Bálor lo ha fermato, insistendo affinché Dominik gestisse la situazione da solo.