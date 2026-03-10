Durante l’ultima puntata di WWE Raw, il gruppo The Judgment Day ha deciso di abbandonare Finn Bálor, lasciandolo a terra dopo un attacco di squadra. L’episodio ha visto i membri del gruppo voltare le spalle a uno dei loro compagni storici, creando uno dei momenti più sorprendenti della serata. L’evento ha suscitato grande attenzione tra i fan della federazione di wrestling.

Clamoroso sviluppo nell’ultima puntata di WWE Raw, dove The Judgment Day ha voltato le spalle a uno dei suoi membri storici, Finn Bálor, lasciandolo a terra sul ring dopo un brutale attacco di gruppo. Il segmento è iniziato con Dominik Mysterio, accompagnato da Liv Morgan e Raquel Rodriguez, che ha preso la parola per parlare della sua recente sconfitta contro Penta per il WWE Intercontinental Championship. Dominik ha accusato apertamente Bálor di essere responsabile della sua sconfitta, sostenendo che l’irlandese abbia impedito a JD McDonagh di intervenire nel match per aiutarlo. Secondo Dominik, la situazione avrebbe dovuto essere discussa privatamente, ma Bálor avrebbe invece portato tutto alla luce pubblicamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: il Judgment Day tradisce Finn Bálor a Raw

Articoli correlati

WWE: The Judgment Day tradisce Finn Bálor a RawClamoroso sviluppo nell’ultima puntata di WWE Raw, dove The Judgment Day ha voltato le spalle a uno dei suoi membri storici, Finn Bálor, lasciandolo...

Finn Bàlor: “Nel 2026 lancerò il Judgment Day verso il futuro”Intervistato da Byron Saxton al termine della puntata di RAW, Finn Bàlor ha rilasciato messaggi ambiziosi in vista del 2026.

Judgment Day Betrays Finn Balor on WWE RAW

Tutti gli aggiornamenti su WWE il Judgment Day tradisce Finn B lor...

Temi più discussi: WWE: Come ha reagito il Judgment Day alla sconfitta di Dominik Mysterio; Il vero motivo dietro la perdita del titolo da parte di una grande stella della WWE; WWE: Ecco cosa farà Finn Balor a WrestleMania 42; Triple H pronto a sciogliere l'iconica fazione di WWE RAW stasera.

WWE: Come ha reagito il Judgment Day alla sconfitta di Dominik MysterioIl regno di Dominik Mysterio come campione intercontinentale è ufficialmente finito, e il Judgment Day non è proprio entusiasta di parlarne. Dopo che Penta ha sconfitto Mysterio nell'episodio del 2 ma ... zonawrestling.net

WWE Raw: The Judgment Day’s Brutal Betrayal Leaves Finn Balor Lying in the AISleLast night’s episode of WWE Raw was marked by a dramatic turn of events as The Judgment Day’s internal conflicts finally boiled over, resulting in a brutal assault on Finn Balor at the hands of his ... sportsarenaa.com

Dopo quanto successo nell'ultima puntata di RAW, cosa ne sarà ora del Judgment Day Io ho la soluzione: Dominik contro Balor con JD McDonagh come arbitro speciale. Chi vince diventa leader assoluto del gruppo. Vi piace come idea, o ne avete di altretta - facebook.com facebook

WWE: Come ha reagito il Judgment Day alla sconfitta di Dominik Mysterio x.com