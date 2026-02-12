Modugno | dal trionfo di Volare all’ombra della tristezza uno spettacolo Ubu indaga la felicità italiana

A Sogliano Cesena, il teatro Turroni ospita uno spettacolo che mette in discussione la felicità degli italiani. Mario Perrotta porta in scena “Nel blu, avere tra le braccia tanta felicità”, uno spettacolo che riflette sulla figura di Domenico Modugno e sul senso di benessere oggi nel nostro paese. Lo spettacolo si inserisce in un momento in cui molti si chiedono cosa significhi essere felici in Italia, tra sogni, delusioni e contraddizioni. Perrotta mette in scena un quadro vivo e diretto di una nazione che, tra trionfi e

Modugno, la felicità e il disagio del presente: uno spettacolo Ubu interroga l’Italia di oggi. Sogliano (Cesena), 12 febbraio 2026 – Mario Perrotta porta sul palco del teatro Turroni lo spettacolo “Nel blu, avere tra le braccia tanta felicità”, una riflessione intensa sulla figura di Domenico Modugno e sulla ricerca della felicità nell’Italia contemporanea. Lo spettacolo, premiato con il prestigioso premio Ubu 2025 per il miglior progetto sonoro e musiche originali, si propone di confrontare l’ottimismo del boom economico con le inquietudini del presente. Un viaggio nella vita e nella musica di Modugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Modugno ci ha lasciato, ma il suo sorriso e le sue canzoni restano nel cuore di molti.

