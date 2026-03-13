Nel primo trimestre del 2026, le donazioni di organi sono cresciute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dopo la morte di Domenico Caliendo, molte persone hanno deciso di donare. La madre di Caliendo ha espresso grande gioia per questo aumento. I dati ufficiali mostrano che il numero di donazioni è in crescita rispetto all'anno passato.

Nel periodo gennaio-marzo 2026 le donazioni d'organi sono aumentate rispetto allo stesso periodo del '25. Non c'è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni a seguito della vicenda del piccolo Domenico. Emerge dagli ultimi dati del Centro nazionale trapianti. «Gli ultimi dati aggiornati mostrano che dal 11 all'83 abbiamo avuto 340 donazioni, mentre nello stesso periodo '25 erano state 316. Il tasso di opposizione nelle rianimazioni attualmente scende dal 27,7% al 26,9%. Anche i trapianti, sempre nel periodo 11-83, sono saliti dai 764 del '25 gli 837 di oggi», afferma all'ANSA il direttore Giuseppe Feltrin. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, aumentano le donazioni di organi dopo la sua morte. La mamma: «Mi riempie di gioia»

