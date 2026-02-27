L'autopsia sul corpo di Domenico Caliendo, deceduto recentemente, continua a essere rinviata. La madre ha chiesto che il suo figlio venga vestito con un vestitino per l'ultimo viaggio. Nel frattempo, la Procura di Napoli sta conducendo un'inchiesta coordinata dal procuratore e affidata a un pubblico ministero. La vicenda ha suscitato il dolore di molti in Italia.

Mentre l'Italia si stringe al dolore di due genitori che hanno perso il figlio, l'inchiesta della Procura di Napoli affidata al pm Giuseppe Tittaferrante e coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dal procuratore Nicola Gratteri prosegue a ritmi serrati. E intanto rompe il silenzio il papà di Domenico. A parlare è Antonio Caliendo, fino a ieri rimasto in silenzio e dietro le quinte per tutto il periodo durante il quale suo figlio, il povero Domenico, ha scandito il calvario che lo ha portato alla morte sabato 21 febbraio. La disperazione «Questa storia è cominciata malissimo e finita peggio. Io sto male, non riesco più neanche ad andare a lavorare, faccio il muratore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Morte di Domenico Caliendo, slitta ancora l'autopsia. La mamma: «Un vestitino per l'ultimo viaggio»

