Coppa Cev in campo Jastrzebski – Gas Sales Bluenergy DIRETTA
Questa sera la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo europeo per i playoff della Cev Volleyball Cup. La squadra affronta in trasferta il Jastrzebski Wegiel, in Polonia, in una sfida importante per il passaggio del turno. La partita si gioca a Jastrzebie Zdroj e non ci sono secondi piani: i giocatori cercano di portare a casa un risultato positivo, consapevoli delle difficoltà di un’avversaria forte tra le mura di casa.
Jastrzebski – Gas Sales Bluenergy: la sfida europea in diretta. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna sul campo europeo per l’andata dei Playoff Round della Cev Volleyball Cup, affrontando in Polonia, a Jastrzebie Zdroj, la formazione del Jastrzebski Wegiel. L’incontro, in programma martedì 10 febbraio alle ore 20.30, sarà trasmesso in diretta su Dazn free, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire la performance della squadra piacentina in questa importante competizione. La partita si disputerà presso la Hala Widowiskowo – Sportowa di Jastrzebie Zdroj, con l’arbitraggio affidato al bulgaro Lyubomir Sirakov e a Jasmin Husejnovic della Bosnia Erzegovina.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Jastrzebski GasSales
Trasferta polacca per la Gas Sales Bluenergy: avversaria lo Jastrzebski Wegiel
Questa sera la Gas Sales Bluenergy vola in Polonia per affrontare lo Jastrzebski Wegiel in una gara valida per la Champions League.
Gas Sales Bluenergy, mercoledì sera debutto in Cev Volleyball Cup
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo internazionale, affrontando mercoledì 10 dicembre alle 19:30 in diretta su Dazn la sfida di andata dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup contro lo Jihostroj Ceske al PalaPirastu di Cagliari.
Ultime notizie su Jastrzebski GasSales
Argomenti discussi: Coppe europee – Tutte in campo le big di A1: dall’ultima giornata dei gironi di Champions alle gare di ritorno di CEV Cup e Challenge Cup; Volley, Champions maschile: le italiane live su Sky, apre oggi Civitanova; Coppa Cev, in campo Jastrzebski – Gas Sales Bluenergy DIRETTA; CEV Champions League 2026, in arrivo la 5a giornata del 4th Round.
Coppa Cev, in campo Jastrzebski – Gas Sales Bluenergy DIRETTACEV CUP - PLAYOFF ROUND JASTRZEBSKI WEGIEL - GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-1 (25-23 21-25) - - - - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, chiuso il ... piacenzasera.it
Cev Cup: Vasas-Chieri domani in campo per i 16iBUDAPEST (UNGHERIA)-La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 scenderà in campo domani, giovedì 27 novembre alle 18.30, alla ERD Arena di Budapest per l’andata dei sedicesimi di finale contro il Vasas Obuda. corrieredellosport.it
Coppe Europee – Settimana di Champions, CEV Cup e Challenge Cup Archiviata la Del Monte® Coppa Italia, le squadre italiane tornano protagoniste in Europa: Champions League con tre trasferte, CEV Cup al via la fase Play Off e Challenge Cup con Mil - facebook.com facebook
Chieri ’76 batte Bielsko-Biala ed è ai quarti di Coppa Cev x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.