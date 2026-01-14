Fiera di Sant' Antonio ecco le modifiche alla viabilità
Sabato 17 gennaio, in occasione della Fiera di Sant’Antonio, la circolazione stradale sarà sospesa in alcune vie di Modena, tra cui via Emilia centro, piazzale Sant’Agostino, largo Porta Bologna, e tratti di corso Canalgrande e Canalchiaro. Restano esclusi i mezzi di soccorso. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente queste modifiche alla viabilità per agevolare il traffico e garantire la sicurezza.
Sabato 17 gennaio, in occasione della fiera di Sant’Antonio, viene sospesa la circolazione stradale, esclusi i mezzi di soccorso, in via Emilia centro a Modena, in piazzale Sant’Agostino, in largo Porta Bologna, in corso Canalgrande (tra via Mascherella e via San Vincenzo), in corso Canalchiaro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Fiera di San Martino, con l'avvio degli allestimenti è conto alla rovescia: partono le modifiche alla viabilità
Leggi anche: Terni, modifiche alla viabilità per la Fiera di Santa Lucia del 7 dicembre ORDINANZA
A Chiavari la Fiera di Sant'Antonio e la Fiera Agricola; Nuovo appuntamento a Chiavari con la Fiera di Sant'Antonio Abate: nel centro 500 banchi di merci varie.
Fiera di Sant’Antonio, nel weekend oltre 510 bancarelle a Chiavari. Come cambia la viabilità - Saranno oltre 510 i banchi che sabato e domenica invaderanno Chiavari per la tradizionale Fiera di Sant’Antonio e la collegata Fiera Agricola. radioaldebaran.it
Fiera di Sant'Antonio a Chiavari 2026 e Fiera Agricola - Chiavari si prepara ad accogliere la Fiera di Sant'Antonio e la Fiera Agricola, in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 con oltre 510 banchi nelle seguenti strade e piazze cittadine: viale K ... mentelocale.it
17-18 gennaio 2026, Fiera di Sant’Antonio e Fiera Agricola: a Chiavari un weekend di tradizione - Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 Chiavari ospiterà la tradizionale Fiera di Sant'Antonio e la Fiera Agricola, uno degli ... msn.com
Più piccola e raccolta rispetto alla Fiera di Sant'Orso - Foire de Saint Ours - Pagina istituzionale, la Fiera Sant Orso Donnas ospita circa 500 artigiani nel borgo medievale, che si anima e festeggia anche con la “Veillà” del venerdì e la fiaccolata del sabato. Q facebook
La festa e la fiera di Sant'Antonio a Fornaci x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.