Domani corteo anti-Cpr | Piantedosi rinunci

Domani a Bologna si svolgerà un corteo contro la possibile apertura di un Centro di Permanenza e Rimpatrio, promosso da attivisti e cittadini che si oppongono alla proposta del ministro dell’Interno. La manifestazione intende esprimere il dissenso verso la collocazione del Cpr nella città e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti. La questione del centro ha suscitato diverse reazioni tra le persone coinvolte.

Bologna al centro del braccio di ferro sul Cpr, che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi vorrebbe collocare a Bologna. Domani, infatti, proprio nel capoluogo, si terrà una manifestazione a cui hanno aderito oltre 60 associazioni, movimenti, sindacati e collettivi studenteschi dell’ Emilia-Romagna. Il titolo non lascia dubbi sul tema: ’No al governo Meloni, contro i re e le loro guerre’ partirà alle 15.30 da piazza XX Settembre. Sabato "ci aspettiamo una grande partecipazione", afferma in conferenza stampa Maddalena Scotti dei Municipi sociali di Bologna, sottolineando come tra i primi obiettivi della mobilitazione ci sia "il progetto autoritario del Governo e quindi i nuovi decreti sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

