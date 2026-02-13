Emergenza sicurezza, Piantedosi a de Pascale: “Presto un Cpr a Bologna” Bologna, 13 febbraio 2026 – Matteo Piantedosi ha incontrato il sindaco di Bologna, Matteo de Pascale, per confermare che il nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) si farà “a breve”. La decisione arriva dopo mesi di polemiche e proteste, e l’obiettivo è individuare rapidamente un’area sotto le Due Torri, scelta per essere pronta già nei prossimi mesi. Piantedosi ha spiegato che il centro sarà rivolto principalmente alle esigenze di sicurezza della città, e la comunicazione ufficiale sulla collocazione sarà resa nota

Bologna, 13 febbraio 2026 – Questo Cpr a Bologna s’ha da fare. Anzi, "a breve" verrà comunicata "la collocazione individuata per una più rapida realizzazione di un centro" sotto le Due Torri che "verrebbe destinato prioritariamente proprio alle esigenze di sicurezza locali". Parola del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, che ha preso carta e penna e h a risposto alla lettera che il presidente dell’Emilia-Romagna , Michele de Pascale, aveva scritto a lui e alla premier Giorgia Meloni sulla sicurezza nella regione. Ed è certo che la risposta del Viminale non lascerà indifferente la politica bolognese e nazionale, vista la nota contrarietà di una parte del Pd e dei suoi alleati ai centri per il rimpatrio, la cui ipotesi di riapertura era stata avanzata già nel settembre 2025 dal ministro degli Interni in una intervista a Qn-Carlino e che aveva subito trovato il fuoco di sbarramento degli enti locali cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In Emilia-Romagna, le parole di Michele De Pascale sui Cpr hanno acceso la polemica.

Il presidente della Regione Emilia Romagna conferma la sua posizione sui Cpr, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, e non cambia idea.

