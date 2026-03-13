Stasera, venerdì 13 marzo, Diego Bianchi torna su La7 con un nuovo episodio di Propaganda Live. Il programma, che va in onda in prima serata, si occupa di analizzare l’attualità attraverso approfondimenti giornalistici, satira e racconti civili. Tra gli ospiti della puntata figura anche Ditonellapiaga, pronta a condividere il suo punto di vista.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 13 marzo, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta e analizza l’attualità tra approfondimento giornalistico, satira e racconto civile. Anticipazioni e ospiti del 13 marzo 2026. Ospite musicale della puntata è la cantautrice Ditonellapiaga, reduce dal terzo post al Festival di Sanremo 2026, che si esibirà dal vivo in studio. Per il reportage della serata, Diego Bianchi ha documentato le comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato in merito alla crisi internazionale, offrendo un’analisi dei temi e delle decisioni politiche più rilevanti della settimana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ditonellapiaga ospite a Propaganda Live

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