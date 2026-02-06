antonio albanese a propaganda live

Questa sera su La7 torna Diego Bianchi con un nuovo episodio di Propaganda Live. Il programma continuerà a mescolare satira, analisi e racconti di vita per commentare l’attualità. Tra ospiti e temi caldi, Bianchi si prepara a portare ancora una volta lo sguardo diretto e senza filtri sulla politica e la società italiana.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 6 febbraio, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma che racconta e analizza l’attualità con il suo sguardo, tra approfondimento giornalistico, satira e racconto civile, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 6 febbraio 2026. Ospite in studio Antonio Albanese, regista e attore tra i più apprezzati del cinema e del teatro italiano, attualmente nelle sale con Lavoreremo da grandi. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi è andato a Taranto per raccontare la tragica morte dell’operaio precipitato all’interno dell’ex Ilva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

