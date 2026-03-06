Ditonellapiaga, cantante nota per la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ domenica 8 marzo. L’artista, protagonista della manifestazione musicale, si presenterà nello studio televisivo per un’intervista che andrà in onda nel pomeriggio. La sua presenza è annunciata con grande attesa per la trasmissione di questa settimana.

Milano, 6 marzo 2026 – È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e domenica 8 marzo sarà nello studio di ‘Verissimo’ ospite di Silvia Toffanin. Si tratta di Ditonellapiaga, terza classificata all’Ariston e vincitrice del Premio ‘Giancarlo Bigazzi’ per il miglior componimento musicale, nonché artista che – in coppia con Tony Pitony – ha trionfato nella serata delle cover. Ditonellapiaga: chi è Nata a Roma il 5 febbraio 1997, il suo nome di battesimo è Margherita Carducci, Ditonellapiaga è una lontana pronipote del celebre poeta Giosuè Carducci. Ha frequentato il liceo classico nella sua città e successivamente si è laureata al DAMS indirizzo teatrale presso la Link Campus University. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ditonellapiaga ospite a ‘Verissimo’

Continua la polemica tra Ditonellapiaga e il concorso Miss Italia. Ospite a La volta buona, Patrizia Mirigliani è tornata sulla questione legata al brano e all’album “Miss Italia”, in uscita il 10 aprile. La patron del concorso ha parlato di “uso indebito della denom - facebook.com facebook

Stasera Ditonellapiaga è ospite al TG1 delle 20 #Sanremo2026 #TG1 x.com