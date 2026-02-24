I rumori dolci non migliorano il sonno | studio Usa ridimensiona pioggia e suoni rilassanti

Uno studio negli Stati Uniti rivela che i cosiddetti “rumori dolci” come pioggia e vento non aiutano a dormire meglio. La ricerca ha analizzato l’effetto di questi suoni rilassanti, spesso usati per favorire il sonno, e ha scoperto che non aumentano la qualità del riposo. Molte persone continuano a credere che suoni naturali possano migliorare il sonno, ma i dati indicano il contrario. La questione resta aperta per chi cerca alternative efficaci.

I suoni rilassanti usati per favorire l'addormentamento – pioggia, vento, fruscii naturali, spesso definiti "rumori dolci" o, talvolta impropriamente, "rumore rosa" – non migliorerebbero la qualità del sonno. Anzi, potrebbero risultare controproducenti, riducendo in modo significativo la fase Rem, essenziale per la rigenerazione cognitiva ed emotiva. È quanto emerge da una ricerca accademica statunitense pubblicata sulla rivista scientifica Sleep e rilanciata dalla stampa internazionale. Lo studio della Perelman School of Medicine. La ricerca è stata condotta dai ricercatori della Perelman School of Medicine, scuola di medicina dell' Università della Pennsylvania.