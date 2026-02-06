Questa sera molte persone si chiedono cosa succede davvero quando spegnono le luci e si mettono a dormire. Come mai alcune notti è difficile addormentarsi e altre meno? Quali cibi aiutano a dormire meglio? Eliana Liotta e Maria Rescigno spiegano che i cibi fermentati possono fare la differenza, ma ci sono anche altri accorgimenti per migliorare il riposo.

D ormire, sognare. Che cosa accade quando chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo ed entriamo nelle fasi del sonno? Quali sono i benefici di un corretto riposo? E, invece, che cosa ci impedisce di addormentarci serenamente? Eliana Liotta e Maria Rescigno: i cibi fermentati fanno bene? X Leggi anche › Trattarsi bene è la prima terapia. E il sistema immunitario ringrazia La terza stagione della serie podcast Il bene che mi voglio, scritti a voce da Eliana Liotta per iO Donna e intitolata Io e il sonno, indaga questi aspetti. Il primo dei sei episodi è dedicato ai bioritmi, gli orologi biologici che dettano i ritmi del corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dormire, sognare. Che cosa accade quando chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo ed entriamo nelle fasi del sonno? Quali sono i benefici di un corretto riposo? E, invece, che cosa ci impedisce di addormentarci serenamente?

Approfondimenti su Dormire Sognare

La riflessione di Roberto Benigni, condivisa durante il suo intervento da Fabio Fazio, invita a considerare come alcune scelte umane possano contrastare con il nostro benessere collettivo.

Stropicciare gli occhi quando si ha sonno è un gesto comune, spesso automatico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Dormire Sognare

Argomenti discussi: Sognare sognare di Gerardina Trovato: te la ricordi questa?; Volete essere pagati per dormire? È possibile: ecco come; Questa mano robotica si stacca e striscia. Lo odio così tanto.; Cosa sono i sogni lucidi e cosa succede al cervello quando ti accorgi di stare sognando mentre dormi.

La saga dei Quadretti con i dialoghi tra Lloyd e sir proseguono! Sono contenta vi stiano piacendo Oggi è stata la volta di: "Sir, è ora di svegliarsi" "Lasciami sognare ancora un po', Lloyd..." "Sir, non c'è bisogno di dormire per sognare" "Lloyd, non creder facebook