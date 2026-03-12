I pediatri segnalano che i disturbi del comportamento alimentare non riguardano solo le donne e si manifestano anche in giovani di età sempre più giovane. Circa il 30% dei casi coinvolge minori sotto i 14 anni, evidenziando la diffusione di questi problemi tra i ragazzi. I segnali che indicano la presenza di Dca nei giovani sono diversi rispetto a quelli tipici delle adulte.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - I disturbi del comportamento alimentare (Dca) non sono un problema esclusivamente femminile e colpiscono in età sempre più precoce: circa il 30% dei casi riguarda minori sotto i 14 anni. Se le ragazze rappresentano la maggioranza dei pazienti, negli ultimi anni si è registrata una crescente evidenza clinica anche tra i ragazzi, soprattutto nella fascia di età 12-17 anni. In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che si celebra il 15 marzo, la Società italiana di pediatria (Sip) richiama l'attenzione su un aspetto ancora poco riconosciuto: nei ragazzi - spiegano gli esperti in una nota - i... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Disturbi alimentari, pediatri: "Non solo femminili, in ragazzi segnali diversi"

