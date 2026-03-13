D' istruzione pubblica al Visionario

Domenica 15 marzo a Udine sarà proiettato il film dedicato all'istruzione pubblica, un'opera che denuncia le condizioni della scuola italiana. Il film, già distribuito nelle sale di diverse città italiane dal 2 febbraio, ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, offrendo uno sguardo diretto su temi legati all’educazione e alla gestione delle scuole pubbliche. La proiezione si terrà al cinema Visionario.

Arriva a Udine domenica 15 marzo il film denuncia sulla scuola che sta riempendo le sale cinematografiche delle principali città italiane dal 2 febbraio, data della prima a Torino. Il docufilm, intitolato "D’istruzione pubblica", sarà visibile al Visionario di via Asquini, 33 alle ore 10.30. Alla proiezione seguirà il dibattito, animato dalla presenza di due protagonisti, Lorenzo Varaldo, preside dell’Istituto Sibilla Aleramo di Torino, e Marina Boscaino, docente e giornalista, presentati da Dianella Pez, già docente liceale. L’opera, scritta e diretta da Federico Greco e Mirko Melchiorre, completa la trilogia sul neoliberismo che comprende i due film precedenti PIIGS e C’era una volta in Italia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Mi sembra un commento in "denial" e poco visionario. Fino a 4 anni fa l'intelligenza non era nemmeno in grado di parlarle o capire. Immagina dove saremo tra altri 4 anni. x.com