D’Istruzione Pubblica | la scuola al Cinema Greenwich

Cosa: Proiezione del documentario D’Istruzione Pubblica di Federico Greco e Mirko Melchiorre.. Dove e Quando: Martedì 3 febbraio alle ore 21:00 presso il Cinema Greenwich di Roma.. Perché: Terzo capitolo di una trilogia sul neoliberismo che indaga la crisi e lo smantellamento del sistema scolastico statale.. Roma si conferma palcoscenico di riflessione civile con l’arrivo nella Capitale di un’opera necessaria e graffiante. All’interno della rassegna Solo di martedì, il Cinema Greenwich ospita la prima romana di D’Istruzione Pubblica, l’ultimo lavoro dei registi Federico Greco e Mirko Melchiorre. 🔗 Leggi su Ezrome.it

A Bologna, il 24 gennaio 2026, un corteo ha riunito diverse centinaia di persone in piazza Roosevelt per protestare contro i recenti accorpamenti scolastici e il presunto commissariamento della Regione riguardo al dimensionamento della rete scolastica.

