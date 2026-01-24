Dramma a Roma Nord | uomo trovato morto sul balcone di un’abitazione disposta l’autopsia

Nella zona di Colle Salario a Roma, all’alba di sabato 24 gennaio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo sul balcone di un’abitazione. La vicenda ha destato grande attenzione in tutta la zona. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Seguiranno aggiornamenti su eventuali sviluppi dell’indagine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta choc all’alba in zona Colle Salario. Momenti di forte paura nella mattina di sabato 24 gennaio per una residente di via Apiro, nel quartiere Colle Salario, a Roma. Affacciandosi sul balcone di casa, la donna ha trovato un uomo di circa quarant’anni privo di sensi. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, nel quadrante Nord della città. L’uomo era già deceduto e, fin da subito, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. La residente ha immediatamente allertato il Numero Unico delle Emergenze 112. L’intervento dei carabinieri. Ricevuta la segnalazione, i carabinieri della Stazione di Roma Fidene sono arrivati sul posto intorno alle 7 del mattino per avviare gli accertamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dramma a Roma Nord: uomo trovato morto sul balcone di un’abitazione, disposta l’autopsia Esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: disposta l’autopsiaUna donna di Colle Salario ha scoperto il corpo di un uomo di circa 40 anni sul suo balcone. Leggi anche: Trovato morto in casa a 23 anni, disposta l’autopsia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Roma, dramma all’alba sulla Casilina: maxi schianto tra tre auto, muore 61enne. Ferito un 19enne. Un dramma che sconcerta: il caso di Federica Torzullo scuote Anguillara. #Femminicidio #Giustizia #FedericaTorzullo Leggi articolo completo https://www.lacronacadiroma.it/2026/01/claudio-carlomagno-e-il-piano-di-fuga-perche-ha-tentato-di-distruggere-il-c - facebook.com facebook Per comprendere il DRAMMA affrontato quotidianamente dai a Roma DAVANTI A UN OSPEDALE. Foto sx: il dito indica il passaggio ostruito da auto parcheggiata; auto in primo piano in divieto di sosta. Foto dx: 5' dopo, auto parcheggia in divieto di sosta, x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.