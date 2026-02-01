Sky ha pubblicato il trailer del primo legal drama con Luca Argentero. La serie racconta di Lorenzo Ligas, un avvocato che fa rispettare le sue regole, senza compromessi. La scena si sposta nel Tribunale di Milano, dove Ligas si muove con astuzia, tra fascino e imprevedibilità. Il personaggio interpretato da Argentero si fa subito notare per il suo modo di affrontare le cause, lontano dagli schemi classici. La serie promette di portare sul piccolo schermo un legal drama diverso dal solito, con protagonisti che non si arrendono facilmente.

La legge è fatta di regole. Lui segue solo le sue. Affascinante, geniale, cinico e imprevedibile, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista di straordinario talento e dalla vita privata decisamente turbolenta. A interpretarlo è Luca Argentero, protagonista assoluto di AVVOCATO LIGAS, il primo legal drama Sky Original, prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, in arrivo dal 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Di seguito il trailer ufficiale. La serie, in sei episodi, è tratta dal romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris, in libreria dal 3 marzo per Corbaccio, ed è diretta da Fabio Paladini. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - AVVOCATO LIGAS: Disponibile il trailer del primo legal drama Sky Original con Luca Argentero

