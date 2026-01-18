Piper Club scattano i sigilli alla storica discoteca romana | mancato rispetto delle norme di sicurezza

Il Piper Club di Roma, storico locale della capitale, è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di violazioni delle norme di sicurezza. Questa misura si inserisce in un quadro di controlli più stringenti, rafforzati dopo gli eventi tragici di Crans-Montana. La decisione mira a garantire la tutela dei clienti e a rafforzare la sicurezza negli ambienti pubblici, in un contesto di crescente attenzione alle normative di settore.

Dopo la strage a Crans-Montana, si intensificano i controlli in Italia. E a Roma arrivano altri sequestri preventivi. Nel mirino, tra gli altri, il Piper Club, lo storico locale di Roma di via Tagliamento posto sotto sequestro dopo un accertamento dei poliziotti della divisione amministrativa della questura. Nel corso di un controllo, sarebbero state riscontrate modifiche strutturali all’impianto, assenza di certificazioni, rischi sotto il profilo dell’evacuazione in caso di emergenza, criticità sulle condizioni igienico-sanitarie. Ma, soprattutto, è emersa la presenza di un numero di clienti, quasi tutti giovanissimi, di gran lunga superiore a quello consentito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Effetto Crans-Montana, sigilli alla storica discoteca Piper di Roma

Il locale storico di via Tagliamento, noto come il Piper, è stato sottoposto a sequestro preventivo. La decisione, ancora in attesa di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, riguarda la chiusura temporanea della discoteca di Roma. Questo evento rappresenta un'importante evoluzione per la gestione e il futuro del locale, simbolo di diverse generazioni nella vita notturna della città.

Controlli a tappeto in discoteca: verifiche su sicurezza e rispetto delle norme

Sono in corso controlli approfonditi nelle discoteche di Ferrara, mirati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’igiene. La Polizia di Stato, insieme a varie altre forze e enti, sta svolgendo verifiche per garantire un ambiente sicuro e conforme alle regolamentazioni vigenti, assicurando tutela sia per gli operatori che per i clienti.

