Una pensionata è stata multata dopo aver erroneamente obliterato il biglietto sull’autobus. Dopo aver inserito il biglietto nella macchinetta, ha sentito il rumore tipico dell’operazione e lo ha riposto in tasca senza ulteriori controlli. L’incidente si è verificato durante un normale viaggio, senza che ci siano stati altri episodi o interventi da parte del personale di bordo.

Sono salita sull’autobus e subito ho infilato il mio biglietto nella fessurina della macchinetta. Ho sentito il ‘solito’ rumore e, tranquilla, l’ho riposto in tasca. Poco dopo, però, sono salite a bordo del bus due addette al controllo che, visionato il mio biglietto, mi hanno multato di 77 euro, sostenendo che quel ticket non era stato vidimato. Come potevo sapere che a bordo c’erano due macchinette, una per i ‘vecchi’ biglietti e una per quelli nuovi? Sono per questo caduta in errore e per quel verbale sono stata davvero male". E’ la vicenda accorsa ad una pensionata modenese di 76 anni, Anna Baldaccini alla quale Seta – verificata la situazione – ha poi annullato il verbale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disavventura sull’autobus. Sbaglia a obliterare, multa a una pensionata

