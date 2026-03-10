Roma | borseggia una poliziotta sull’autobus arrestato

Un uomo è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di borseggiare una poliziotta sull’autobus numero 64 che viaggiava verso il centro. Tra i numerosi passeggeri presenti in quel momento, la vittima era una giovane agente di polizia, appena entrata in servizio. L’episodio si è verificato durante il tragitto, provocando l’intervento delle forze dell’ordine.

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato l’ennesimo borseggiamento su un autobus di linea. Per sua sfortuna, tra i tanti passeggeri che affollavano il bus numero 64 in direzione centro, ha scelto come vittima una giovane poliziotta, recentemente entrata in servizio. La donna ha immediatamente notato che l’uomo stava rovistando nella sua borsa e, quando il ladro ha cercato di scappare scendendo dal mezzo a piazza Venezia, lei lo ha rincorso. Intervento della Polizia Locale. La fuga del ladro, tuttavia, si è interrotta bruscamente quando ha incrociato una pattuglia della polizia locale, alla quale l’agente aveva chiesto aiuto. Sul posto sono giunti anche i poliziotti del distretto Trevi, che hanno collaborato per fermare il malvivente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

