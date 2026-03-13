In queste ore si sta creando un nuovo canale diplomatico che coinvolge Teheran, Roma e Parigi, con l’obiettivo di riaprire un traffico stabile di energia attraverso lo stretto di Hormuz. Il Financial Times riferisce che i governi italiano e francese stanno negoziando con l’Iran per rafforzare le relazioni e facilitare le forniture di energia nella regione. La comunicazione tra le parti si sviluppa in un quadro di dialogo diretto e senza dettagli sui contenuti specifici delle trattative.

In queste stesse ore si sta aprendo un nuovo canale diplomatico che collega Teheran, Roma e Parigi, con la speranza di ristabilire un traffico stabile nella fornitura di energia attraverso lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal Financial Times. Tre funzionari a conoscenza dei fatti avrebbero infatti riferito alla testata britannica che i colloqui, ancora in fase preliminare, vedrebbero la Francia e l’Italia tra i principali attori impegnati nel portare avanti questo negoziato con l’Iran, facendo leva sulla loro presa di posizione in favore della neutralità rispetto all’alleato statunitense. Contemporaneamente, nelle capitali europee si discute anche della possibilità di rafforzare la presenza navale nella regione per garantire la sicurezza delle rotte energetiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Diplomazia a trazione italo-francese? Cosa dice il Financial Times sulle trattative con l’Iran

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