Il Financial Times dice che L’Iran ha un accordo segreto con Mosca per acquistare armi

Il Financial Times rivela che l’Iran ha firmato un accordo da 500 milioni di dollari con la Russia per comprare migliaia di missili antiaerei. La trattativa, tenuta nascosta, si concentra su armi di alta tecnologia che potrebbero rafforzare le capacità militari iraniane. La notizia solleva preoccupazioni sulla proliferazione di armamenti nella regione. Entrambe le parti hanno confermato l’intesa, che rimane tuttavia poco trasparente nei dettagli.

L’Iran ha raggiunto un accordo segreto da 500 milioni di dollari con la Russia per l’acquisto di migliaia di missili avanzati da spalla. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l’intesa è stata firmata lo scorso dicembre a Mosca e prevede che la Russia consegni 500 Verba, uno dei sistemi di difesa aerea russi più avanzati, e 2.500 missili ‘9M336’ L’Iran e l’accordo segreto con Mosca. L’Iran avrebbe formalmente richiesto i sistemi russi lo scorso luglio, secondo il “Financial Times”, pochi giorni dopo la fine del conflitto di 12 giorni in cui gli Stati Uniti si sono uniti a Israele negli attacchi contro tre importanti impianti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Iran, il Ft: «Teheran acquista in segreto armi e missili da Mosca». Ipotesi colloqui venerdì a GinevraIl Ft rivela che Teheran acquista armi e missili da Mosca in modo nascosto.

Mosca arruola europei fragili per sabotaggi e violenze. Il Financial Times: “Rete di reclutatori legati alla Wagner”Mosca ha preso di mira europei in difficoltà economica per coinvolgerli in attività di sabotaggio e violenza, secondo quanto riporta il Financial Times.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Secondo il Financial Times, Christine Lagarde lascerà la Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato; Business School, Escp e Polimi nella Top 100 di Ft. Non c’è la Bocconi; Financial Times: Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del suo mandato; Mosca arruola europei fragili per sabotaggi e violenze. Il Financial Times: Rete di reclutatori legati alla Wagner.

Il Financial Times dice che L’Iran ha un accordo segreto con Mosca per acquistare armiL’Iran ha raggiunto un accordo segreto da 500 milioni di dollari con la Russia ... msn.com

Il presidente ucraino Zelensky annuncerà elezioni anticipate e un referendum sulla fine della guerra, dice il Financial TimesSecondo il Financial Times, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe pianificando delle elezioni presidenziali anticipate e un referendum sull’accettazione di un piano per la fine della guerr ... ilpost.it

Fonti d’intelligence al Financial Times: dietro i sabotaggi nel Vecchio Continente ci sarebbero ex reclutatori dell’armata mercenaria di Mosca coordinati dal Gru, lo spionaggio militare russo. Molti attacchi sventati restano segreti - facebook.com facebook

#Ungheria – Secondo il Financial Times l'ambasciatore ungherese presso l'Unione europea ha sollevato un'obiezione che blocca il prestito Ue da 90 miliardi all'Ucraina, concordato a dicembre; la decisione richiede l'unanimità dei 27 Stati. Ungheria, Slov x.com