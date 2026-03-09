Cinque calciatrici iraniane hanno presentato domanda di asilo in Australia dopo aver partecipato a una protesta silenziosa contro il regime in Iran. Le immagini della loro dimostrazione sono state condivise sui social media e hanno attirato l'attenzione internazionale. Nei giorni successivi, le atlete hanno deciso di chiedere protezione nel paese oceanico. L'intervento di una figura pubblica statunitense è stato riportato nei media in relazione alla vicenda.

Le immagini della loro silenziosa protesta hanno fatto il giro del mondo, passando dai social. A distanza di alcuni giorni, le calciatrici iraniane che hanno manifestato contro il regime vigente in Iran hanno presentato richiesta d'asilo all'Australia per ottenere protezione. A muoversi in loro favore è stato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha pregato l'Australia di accogliere le giovani giocatrici. La scorsa settimana, in occasione della partita di Coppa d'Asia contro la Corea del Sud, le calciatrici della nazionale iraniana non hanno cantato l'inno della Repubblica Islamica per riprendere le proteste dello scorso gennaio e manifestare vicinanza nei confronti di chi è rimasto ucciso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La richiesta d'asilo all'Australia di cinque calciatrici iraniane in fuga. L'intervento di Trump

Articoli correlati

Donald Trump interviene sul caso delle calciatrici iraniane: cinque atlete chiedono asilo all’AustraliaCinque giocatrici della nazionale femminile dell’Iran hanno chiesto asilo in Australia dopo aver lasciato il ritiro durante la Coppa d’Asia femminile.

Calciatrici iraniane chiedono asilo all’Australia. Trump interviene: “Se non le aiutate, lo faremo noi”Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno chiesto asilo politico a Canberra, lasciando il ritiro della squadra durante la Coppa...

Tutto quello che riguarda La richiesta d'asilo all'Australia di...

Temi più discussi: Iran, paura per le calciatrici della nazionale: i media invocano l’asilo politico da parte dell’Australia; L'appello di Reza Pahlavi: 'l'Australia aiuti le calciatrici iraniane'; Formula 1, prove libere Gp Australia: risultati e classifica. Leclerc: Siamo seconda o terza forza; F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari.

Le calciatrici iraniane chiedono asilo all’Australia, Trump: Concedetelo o le accogliamo noiTestimoni, video e foto mostrano i segnali di richiesta di aiuto da parte di alcune calciatrici a bordo del bus dopo l'ultima partita, con i tifosi che hanno cercato di fermare lo stesso al grido di ... goal.com

Cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno chiesto asilo in AustraliaCinque calciatrici della Nazionale femminile dell’Iran hanno lasciato l’hotel in cui la squadra alloggiava a sud di Brisbane per la Coppa d’Asia e hanno chiesto asilo all’Australia. Secondo quanto rip ... msn.com

È arrivata fino a Donald Trump la notizia delle giovani giocatrici di calcio della nazionale iraniana che hanno chiesto asilo all’Australia per non dover fare ritorno in Iran. Per il presidente statunitense, il governo di Canberra “sta commettendo un terribile errore - facebook.com facebook

Iran, 5 calciatrici chiedono asilo in Australia. L'appello di Trump: "Accoglietele" #SkySport x.com