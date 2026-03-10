Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno lasciato l’hotel dove erano ospitate in Australia e hanno chiesto aiuto, temendo ritorsioni dal regime del loro paese. Le atlete si trovavano in Australia per partecipare alla Coppa d’Asia e hanno deciso di fuggire per motivi di sicurezza. La loro richiesta di protezione è stata accolta dalle autorità australiane.

L’ Australia ha concesso asilo a cinque calciatrici della nazionale femminile dell’Iran che si trovavano nel Paese per partecipare alla Coppa d’Asia. Lo avevano chiesto nel timore di ritorsioni da parte del regime di Teheran, dopo che si erano rifiutate di cantare l’inno nazionale prima della partita contro la Corea del Sud. Dopo vari appelli internazionali e l’intervento perfino di Donald Trump, a stretto giro è arrivato il sì di Canberra: “Sono le benvenute in Australia, sono al sicuro e dovrebbero sentirsi a casa”, ha detto il ministro dell’Interno Tony Burke. Il resto della squadra resta ancora in un hotel a Gold Coast: non è chiaro se e quando torneranno in Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La fuga dall'hotel e la richiesta di aiuto: l'Australia concede asilo a 5 calciatrici dell'Iran. La paura di ritorsioni del regime

