Nottingham Forest-Ferencvaros Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera si gioca a Nottingham l’ultima partita del girone di Europa League. Il Nottingham Forest, che ormai sa di dover passare dai playoff, affronta il Ferencvaros, la sorpresa di questa fase di campionato. La partita è importante per entrambe: i padroni di casa vogliono chiudere al meglio il girone, mentre gli ungheresi cercano una vittoria che potrebbe consolidare la loro posizione. Il fischio d’inizio è programmato per le 21:00.

Il Nottingham Forest, ormai rassegnato a dover disputare il turno aggiuntivo dei playoff in Europa League, ospita la rivelazione della fase campionato del torneo, ovvero il Ferencvaros, nell’ultima partita del girone unico. Gli inglesi hanno abbandonato l’idea di andare direttamente agli ottavi dopo il ko di misura sul campo dello Sporting Braga, e ora puntano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Analisi di Sporting Braga-Nottingham Forest, partita valida per l’Europa League in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

